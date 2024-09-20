Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, mesaisinin son gününde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek önemli kurumları ve sporcuları bir araya getirdi. İlk olarak Dosteli Yıkama ve Temizlik Merkezleri'ni ziyaret eden Maliz, ardından çocuk kültür sanat merkezlerini gezdi ve son olarak kadın basketbol takımının antrenmanına katıldı.

Dosteli yıkama ve temizlik merkezleri ziyareti

Hüseyin Maliz, ziyaretine Dosteli Yıkama ve Temizlik Merkezleri'nden başladı. Burada, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bağışlanan kıyafetleri inceleyerek personelden bilgi aldı. Bu ziyaret, toplumun dezavantajlı kesimlerine yapılan yardımların önemini vurguladı.

Çocuk kültür sanat merkezleri ile geleceğe yatırım

Daha sonra, Maliz, okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme programıyla dikkat çeken Mustafa Kemal ve Albayrak Mahallesi'ndeki Çocuk Kültür Merkezleri'ni ziyaret etti. Miniklerle bir araya gelen Başkan Yardımcısı, eğitim ve sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Kadın basketbol takımına destek

Son olarak, Maliz ve beraberindeki heyet, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti. Takıma, cumartesi günü Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile oynayacakları maç için başarı dileklerini iletti. Maliz, tüm sporseverleri maça davet etti.

Sonuç olarak, Hüseyin Maliz, mesai arkadaşlarıyla birlikte önemli sosyal projeleri destekleyerek, Turgutlu’nun sosyal ve sportif gelişimine katkıda bulundu.