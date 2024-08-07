Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların ve yol kenarlarının yayalar tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu denetimlerde, yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda motorlu araçlar, ticari malzemeler ve gıda ürünleri kaldırımlarda ve yol kenarlarında uygunsuz şekilde yerleştirilen işyerlerine cezai işlemler uygulandı. Kaldırım ve yol işgaline yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

"Yayaların güvenliği önceliğimiz"

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikli amacımız, yayaların güvenliğini sağlamak ve olası olumsuzlukların önüne geçmektir. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte, kaldırımları ve yol kenarlarını işgal eden tüm unsurlara karşı sıkı denetimler uyguluyoruz. Hiçbir malzemenin yayaların geçişini engellemesine izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz kararlılıkla sürecek" dedi.