Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini ve vatandaşların yaşam kalitesini korumak amacıyla seyyar satıcılar, kaldırımları işgal eden esnaf ve dilencilere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Huzurlu ve düzenli bir kent

Şehrin çeşitli noktalarında yürütülen denetimlerde, kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini zorlaştıran esnafa uyarılar yapıldı ve işgallerin sonlandırılması sağlandı. Bunun yanı sıra, seyyar satıcılık yaparak kayıtlı esnafa haksız rekabet yaratan kişilere yönelik işlemler gerçekleştirildi. Duygu sömürüsüyle halkı rahatsız eden dilenciler hakkında da gerekli müdahaleler yapıldı.

"Günlük yaşamını olumsuz etkiliyor"

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin kent düzeni açısından önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık ve dilencilik, hem kent estetiğini hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu denetimlerle şehrimizin düzenini sağlamaya kararlıyız. Ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim.”

Turgutlu Belediyesi, kent estetiğini ve düzenini bozan uygulamalara karşı denetimlerini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. Zabıta ekiplerinin çalışmalarıyla vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir yaşam alanına kavuşması hedefleniyor.