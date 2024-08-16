Turgutlu’da SMA Tip-2 hastası Feyyaz Alperen Cantekin için yardım gecesi düzenlendi. TUTSO Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, duygusal anlar ve güçlü dayanışmaya ev sahipliği yaptı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve gönüllüler etkinlikte yer aldı. Canlı yayına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katılarak 100 bin TL destek sağladı. Toplamda, Feyyaz Alperen Cantekin için 2 milyon 776 bin TL bağış toplandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, önceki dönemlerde de SMA hastası İrem Nur Çakto ve Manisalı Duru Sağlık için etkin destekler sunmuştu. Çetin Akın, bu kez de Feyyaz Alperen Cantekin’in tedavisi için çaba sarf etti.

"Feyyaz'ımız bağışlarınızla hayata tutunacak"

Başkan Çetin Akın, yardım gecesinde, “SMA Tip-2 hastalığıyla mücadele eden Feyyaz Alperen için düzenlenen gecede, eşim Sabriye Akın ve gönüllülerimizle birlikte bağış topladık. Destek olan tüm hayırseverlerimize ve Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği'ne teşekkür ederim. Kampanyamız devam ediyor, lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Feyyaz'ımız bağışlarınızla hayata tutunacak” dedi.

Vatandaşlar, Feyyaz Alperen Cantekin için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasına, TR230001009010667126305001 numaralı hesap üzerinden destek verebilirler.