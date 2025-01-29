Turgutlu Belediyesi, ilçedeki yol sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı yenileme çalışmaları başlatmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, yeni projeler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ile birlikte Fen İşleri Şantiyesi’ni ziyaret etti ve ekiplerle bir araya gelerek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Akın, aynı gün içerisinde Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı Mahalleleri’nde saha incelemeleri gerçekleştirerek, yol yenileme çalışmaları için ihaleye çıkılacağı bilgisini paylaştı.

Yol yenileme çalışmaları için ihale süreci başlıyor

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle altyapı projeleri sonrası bozulan yolların yeniden yapılmasını hedefliyor. Başkan Akın, Atatürk ve Mustafa Kemal Mahalleleri'nde altyapı, doğalgaz, elektrik, su gibi hizmetlerin tamamlanmasının ardından bu bölgelerdeki yolların yenileneceğini duyurdu. İhalenin sonuçlanmasının ardından, mahallelerdeki tüm sokaklarda yenileme çalışmaları başlatılacak.

Turgutlu’nun her noktasına eşit hizmet

Başkan Akın, Turgutlu’nun her noktasına eşit hizmet götürme hedefiyle, mahallelerdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti. "Halkımızın uzun zamandır yaşadığı yol sorunlarını çözüme kavuşturacağız" diyen Başkan Akın, bu projelerin Turgutlu’daki büyük değişim ve dönüşümün bir parçası olduğunu vurguladı. Ekipler, tüm mahallelerdeki yenileme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.