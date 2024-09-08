Turgutlu, bu yılki Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin son gününde unutulmaz bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos'ta başlayan etkinlikler, 7 Eylül'de Turgutlu'nun kurtuluş gününde muhteşem bir final ile sona erdi.

Şenlikler büyük coşku yaratı

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, bölge halkının büyük ilgisini çekti. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle zenginleştirilen etkinlikler, Turgutlu halkının coşkusunu doruğa çıkardı. Etkinlikler boyunca yapılan çeşitli etkinlikler ve konserler, şehirdeki kutlama ruhunu güçlendirdi.

İkilem grubu sahnede

Şenliklerin final gecesi, sevilen müzik grubu İkilem’in sahne almasıyla büyük bir heyecan yaşandı. İkilem, en popüler şarkılarını seslendirerek konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçıların enerjik performansı ve etkileyici şarkıları, katılımcıları coşturdu ve etkinliğin yıldızı oldu.

Belediye Başkanvekili Bilge Cebe’den teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanvekili Bilge Cebe, etkinliklerin ardından yaptığı konuşmada, “Ne mutlu bizlere ki düşman işgalinden kurtuluşumuzun 102. yıldönümünü hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bu özel günde, İkilem grubunun muhteşem konseriyle büyük bir coşku yaşadık. Etkinliklerde emek veren herkese ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Ayrıca, Belediye Başkanımız Çetin Akın’ın selamlarını ve teşekkürlerini iletmek isterim. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun!” dedi.

Kutlamaların devamı

Turgutlu’nun kurtuluş yıl dönümüne özel düzenlenen etkinlikler, şehirdeki toplumsal bağlılığı ve kültürel zenginliği kutlamak amacıyla büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. İkilem konseri, etkinliklerin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.