TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da geçen sezon forma giyen 7 oyuncu, yeni sezon öncesi Orduspor 1967'ye transfer oldu. Teknik Direktör Ramazan Çelik, eski öğrencilerini yeni takımı için kadrosuna kattı.

Eski öğrencilerini topladı

Orduspor 1967'nin başına geçen Teknik Direktör Ramazan Çelik, geçen sezon Turgutluspor'da birlikte çalıştığı 7 oyuncuyu Karadeniz ekibine transfer etti. Emre Çölgeçen, Emir Erkul, Alperen Aydın, Mert Denizli, Recep Metin, Taha Gür ve Salih Polatdemir, Orduspor 1967 ile sözleşme imzalayarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapıyor.

Turgutluspor'dan ayrılan diğer isimler

Turgutluspor'dan ayrılan diğer oyunculardan Emre Akgün, Pazarspor ile anlaşırken, kaleci Zekeriya Topayan ise Edirnespor'a transfer oldu. Bu transferler, Turgutluspor'un kadrosunda önemli değişikliklere yol açtı ve yeni sezonda takımın performansını etkilemesi bekleniyor.

Transferlerin takıma etkisi

Orduspor 1967, yeni sezonda başarılı bir performans sergilemek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ramazan Çelik'in eski öğrencilerini kadrosuna katması, takımın uyum sürecini hızlandıracak ve yeni sezonda daha güçlü bir Orduspor 1967 izlememize olanak tanıyacak.

Orduspor 1967, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Takım, yeni transferlerin uyum sürecini tamamlaması ve hazırlık maçlarında gösterilecek performans ile lige hazır hale gelmeyi hedefliyor.