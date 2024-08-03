Geçen sezon Turgutluspor formasıyla 28 maçta kaleyi koruyan Zekeriya Topayan, Play-Off'ta yaşanan elenme üzüntüsüne rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti. Yeni sezonda Bursaspor'un iddialı kadrosunda yer alacak olan deneyimli kaleci, takımının hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenecek.

Zekeriya Topayan, Turgutluspor'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Bursaspor'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bursaspor'un kaleci rotasyonunda önemli bir yer tutması beklenen Topayan, memleketinin takımına katkı sağlamak için sahada ter dökecek.