Türk savunma sanayii tarafından üretilen yerli savaş gemileri ve devam eden projeler, Yunan basınının ana gündeminde yer aldı. 24 Ağustos'ta Marmaris'te Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla damga vurdu.

Yunan basını, Erdoğan’ın açıklamalarını ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin "Silahlanma Fırtınası" olarak adlandırdığı süreci mercek altına aldı. Özellikle Reis Sınıfı Denizaltı Projesi, MİLDEN Projesi, TF-2000 Hava Savunma Muhribi Projesi, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ve diğer milli deniz platformları dikkat çekti.

"Türk donanması, 10 yıl içinde yenilenmiş olacak"

Yunan basını, Türk Donanması’nda gerçekleştirilen bu yatırımların iki ülke arasındaki dengeyi değiştirebileceğini vurguladı. Haberlerde, "Türk Deniz Kuvvetleri, muhripler, uçak gemisi, milli denizaltılar ve diğer programlarla yaklaşık 10 yıl içinde yerli sistemlerle tamamen yenilenmiş olacak. Yunanistan’ın ise buna henüz bir cevabı yok" denildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aksaz Tersanesi'ndeki törende yaptığı açıklamalara da yer veren Yunan basını, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin inşasıyla ilgili sözlerini ve Türkiye’nin denizden hava savunmasını kademeli olarak güçlendirme planlarını öne çıkardı. Milli Uçak Gemisi ve yerli hava araçlarıyla deniz aşırı etki alanlarında Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunacağının altı çizildi.