Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Bakü'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk devletlerinin ortak kullanacağı 'Ortak Türk Alfabesi' üzerinde anlaşmaya varıldı ve alfabenin 34 harfli yeni şekli belirlendi. Alfabemize 5 yeni harf eklenerek, dil birliği için önemli bir adım atıldı.

Türk dilleri gelişiyor

Kazakistan'ın başkenti Astana merkezli Türk Akademisi, 9-11 Eylül tarihlerinde Bakü'de Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde yapılan 'Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 3. toplantısını duyurmuştu. Toplantının amacı, Türk dilleri için ortak alfabe projesini sonuçlandırmaktı.

Komisyon, 1991 yılında önerilen 'Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi' projesini güncelleyerek 34 harfli yeni bir alfabe oluşturdu. Bu alfabenin her harfi, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil ediyor. Türkiye’de daha önce kullanılmayan 5 harf ('Ä, Ň, Ŭ, Q, X') de bu yeni alfabenin bir parçası oldu.

Ortak alfabe ve gelecek perspektifi

Prof. Dr. Hayati Develi, komisyon sonrası yaptığı açıklamada, ortak bir alfabenin Türk dünyası için kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak, bu değişimi bir alfabe değişimi olarak görmenin doğru olmadığını vurguladı. Türkiye'de mevcut 29 harfli alfabeyi kullanmaya devam edeceklerini ifade eden Develi, yeni harflerin farklı sesleri karşılayacağını ve metinler arasındaki anlayışı kolaylaştıracağını söyledi.