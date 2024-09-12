Kütahya'da bir vatandaşı telefonda kendisini polis olarak tanıtarak 900 bin TL dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kütahya’da ikamet eden Y.A. ve S.A.’nın polis merkezine başvurmasıyla ortaya çıktı. Müştekiler, evlerinde bulundukları sırada kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından telefonla arandıklarını, bu şahsın kendilerine suça karıştıklarını söylediğini ve bu konuda Whatsapp mesajları aldıklarını belirttiler. Şahıs, yönlendirmeleriyle evde bulunan döviz, altın ve ziynet eşyalarını buzdolabının derin dondurucusuna yerleştirmelerini istedi. Daha sonra farklı hatlardan tekrar aranan müştekiler, arayan kişilerin polise benzettiği dolandırıcılar olduğunu anladıklarında evdeki değerli eşyalarının çalındığını fark ettiler. Yaklaşık 900 bin TL değerinde maddi zarara uğradıklarını belirten Y.A. ve S.A., durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şüpheli İ.Ç.'nin Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki adresi tespit edildi. Yapılan operasyonda İ.Ç. gözaltına alınarak, SEGBİS sistemi üzerinden ifadesi alındı. İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.