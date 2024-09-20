"Türk Escobar" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde 66 yaşında hayatını kaybetti.

Urfi Çetinkaya kimdir?

"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya, cezaevinde geçirdiği sağlık sorunları sonucunda hayatını kaybetti. 1989 yılında ilk kez tutuklanan Çetinkaya, çeşitli suçlamalarla birçok kez cezaevine girmişti. Son olarak, 12 Nisan 2023'te tutuklanan Çetinkaya, "uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası almıştı.

Organize suç örgütünün lideri

Çetinkaya, bir polis operasyonu sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulmuş ve sonrasında tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürmeye başlamıştı. Organize suç örgütünün lideri olarak bilinen Çetinkaya’nın elebaşı olduğu yapı, geniş çaplı uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleriyle dikkat çekmişti.

Örgütün uluslararası bağlantısı

20 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda, Çetinkaya'nın örgütüne yönelik İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de yapılan baskınlar sonucunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan soruşturmada, toplamda 37 ton uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu tespit edilen örgütün, uluslararası sevkiyatlar gerçekleştirdiği ortaya konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar TL olan mülkler ve malvarlıkları üzerinde tedbirler alındığı bildirildi. Yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklanmış, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.