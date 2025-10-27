İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu.

TFF Başkanı’nın açıklamalarının ardından, geniş kapsamlı bahis soruşturmasının Ankaraspor – Nazillispor maçıyla başladığı öne sürüldü. TFF’nin YouTube kanalından canlı yayımlanan karşılaşma, sahadaki sıra dışı görüntülerle dikkat çekmişti. Maç boyunca iki takımın da şut çekmemesi, yalnızca 2 korner kullanılmasına rağmen oyunun bitmesi, futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis alışkanlıklarının boyutuna ilişkin çarpıcı rakamlar paylaştı:

“10 hakem 10 binin üzerinde, 42 hakem binin üzerinde bahis oynamış. Bir hakem ise tam 18 bin 227 kez bahis oynamış.”

Bu veriler, Türk futbolundaki etik sorunların derinliğini gözler önüne serdi.

Skandalın ortaya çıkış sürecine ilişkin yeni detaylar da gündeme geldi. Spor gazetecisi Tahir Kum, HT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, TFF’nin başlattığı kapsamlı soruşturmanın Ankaraspor – Nazillispor maçından sonra ivme kazandığını söyledi.

Kum, “Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık iki yıl süren o karşılaşmadır. O dönemde kulüp başkanları, yöneticiler ve bazı futbolcular ciddi cezalar almıştı. Yapılan incelemelerde çok sayıda ismin yüksek oranlı bahis oynadığı tespit edildi,” ifadelerini kullandı.

Bahis skandalının büyümesiyle birlikte TFF’nin yalnızca hakemleri değil, futbol dünyasındaki tüm paydaşları kapsayan bir inceleme başlattığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 700 kişi hakkında hem ulusal hem uluslararası düzeyde araştırma yürütülüyor.

Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada Türk futbolunun “kendi iç hesaplaşmasını” yaşadığını belirterek, “Temiz ve ahlaklı bir futbol düzeni için önce kendi evimizi temizliyoruz,” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Tüm gözler şimdi TFF’nin yürüteceği soruşturmanın sonucuna çevrilmiş durumda. Spor kamuoyu, bu skandalın yalnızca bir başlangıç olabileceğini ve futbolun her kademesinde köklü değişimlerin gündeme geleceğini konuşuyor.