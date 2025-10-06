“Tatil yıldızı” adıyla faaliyet gösteren sahte turizm şirketi üzerinden 99 kişiden toplam 13 milyon lira toplayan dolandırıcılar, polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte tatil paketleriyle yüzlerce kişiyi kandırdılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcıların kurdukları turizm şirketi aracılığıyla internet üzerinden sahte tatil paketleri sattıkları ortaya çıktı. Şirketin yetkilisi olduğu belirlenen Ender S.’nin, şirketi devralma sürecinde ve iç yazışmalarda usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi.

Milyonlarca liralık para trafiği

Soruşturma dosyasına göre, şebekenin kilit isimlerinden operasyon sorumlusu Sinan B., tatil satışlarından elde edilen yüksek meblağları kendi hesabına aktardı. Satış sorumlusu Esra G.’nin, mağdurlardan gelen ödemeleri kendi ve şirket hesapları arasında defalarca transfer ettiği, 2024 yılı itibarıyla hesap hareketlerinin 62 milyon lirayı aştığı belirlendi.

Satış temsilcisi Hakan E.’nin hesabına 4 milyon 749 bin lira gönderildiği, Alparslan E.’nin ise şirketin sahte faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli belgeleri temin ettiği anlaşıldı.

Şafak vakti operasyon: 5 tutuklama

Dolandırıcılık şebekesinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcıların 99 kişiyi hedef alarak toplam 13 milyon lira topladığı ortaya çıktı. Mağdurların tatil rezervasyonu için ödedikleri paralar karşılığında herhangi bir hizmet alamadıkları, birçoğunun son ana kadar dolandırıldığını fark etmediği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlara internet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında mutlaka firma sorgulaması yapmaları, güvenilir olmayan sitelere kişisel ve finansal bilgi vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.