Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri KKTC limanlarına yanaşacak.

KKTC'de Türk savaş gemileri gösterime açılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, TCG Meltem (P-334), TCG Volkan (P-343), TCG Akın (A-584), TCG Poyraz (P-345), TCG Gelibolu (F-493) ve TCG Salihreis (F-246) gemileri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

21 Temmuz Pazar günü, saat 10.00-17.00 arasında, TCG Meltem Hücumbotu, TCG Volkan Hücumbotu ve TCG Akın Kurtarma Gemisi Girne Turizm Limanı'nda; TCG Poyraz Hücumbotu, TCG Gelibolu Fırkateyni ve TCG Salihreis Fırkateyni ise Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak. Bu özel etkinlik, vatandaşların Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve bağlılığını yakından görme fırsatını sunacak.