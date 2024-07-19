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Yaralı lar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Deniz (2), Irmak (7), Serkan, Nehir (11) ve Gülcan Demir (29) yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile tır ın çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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