Kanserle mücadele sona erdi

81 yaşındaki ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer, bir süredir koç hastanesinde kanser tedavisi görüyordu. Durumunun ağırlaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan bağışı çağrısı

Cihat Tamer, sosyal medya üzerinden oğlunun sağlık durumu için sık sık kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çabalar, Atilla Tamer'in hayatını kurtarmaya yetmedi.

Aile ve yakınlarından taziye mesajları

Cihat Tamer, oğlunun vefatını sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer’i kaybettik." sözleriyle duyurdu. Sanat camiası ve sevenleri, Cihat Tamer ve ailesine başsağlığı diledi.