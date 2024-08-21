Endonezya ve Malezya, son iki yıl içinde Türkiye’nin yerli silah sistemlerinin en büyük alıcıları arasında yer aldı. Bu dönemde, her iki ülke de Türkiye'nin gelişmiş insansız hava araçları, gemi savar füzeleri ve savaş gemilerinden büyük siparişler verdi.

Türkiye-Endonezya savunma işbirliği güçleniyor

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaser Güler, Endonezya’nın 17 Ağustos’ta kutladığı 79. Bağımsızlık Günü’nde, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Güler, "Ana hedefimiz dostluğumuzu ve iş birliğimizi daha güçlü bir seviyeye çıkarmak" dedi.

Endonezya'nın savunma ilişkileri son iki yılda önemli gelişmeler kaydetti. Endonezya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Türk Hava Kuvvetleri ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla 1 Temmuz’da Ankara’yı ziyaret etti. Ayrıca, Endonezya yetkilileri Baykar Teknoloji’nin Akıncı insansız savaş hava aracını inceledi.

Endonezya Donanması, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Bayraktar Akıncı ve Anka İHA’larını satın almak istiyor. Ayrıca, Endonezya, Türk sistemlerini deniz sınırlarını korumak için kullanmayı planlıyor ve Türk füzeleriyle donatılmış savaş gemileri satın almayı düşünüyor.

Türk füze sistemleri tercih ediliyor

Endonezya, Türk yapımı Atmaca gemi karşıtı güdümlü füzelerinden 45 adet satın aldı. Bu füze, ABD yapımı Harpoons’un yerini alacak. Kara Atmaca füzesinin ise en uzun menzilli uçuş testini başarıyla tamamladığı bildirildi.

Ayrıca, Endonezya’nın ilk yabancı operatörü olduğu Türk Bora-1 SRBM’sinin ihracat versiyonu Khan kısa menzilli balistik füzesi, Cakarta tarafından satın alındı.

Malezya ile savunma sözleşmeleri

Türkiye, Malezya ile de önemli savunma sözleşmeleri imzaladı. Forbes dergisi, Endonezya ve Malezya’nın Türkiye’den aldığı silahları inceledi ve bu iki ülkenin Türk savunma sanayisinin en büyük alıcıları olduğunu belirtti.