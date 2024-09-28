Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türk sinemasının sevilen isimlerinden Ahu Tuğba, cenazesi İstanbul'a getirildikten sonra toprağa verildi.

Son Veda Teşvikiye Camisi'nde Gerçekleşti

1 Eylül'de ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba için, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen törenin ardından öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende sanatçının kızı Anjelik Calvin, taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Ahu Tuğba'nın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, sanatçının ailesi, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda meslektaşı katıldı.

Cenaze Süreci ve Yaşanan Zorluklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Güven, "Değerli sinema sanatçımızı yurt dışında kaybettik. Maalesef bizden kaynaklanmayan uzun bir prosedür süreci yaşadık. Cenaze 28 gün Miami'de kaldı. Özellikle aile için zor bir süreçti" dedi.

Yeşilçam'ın Işığında Bir Efsane

Yeşilçam'ın Türk sinemasındaki duygusal etkisini vurgulayan Güven, "Yeşilçam bizi güldürdü, ağlattı, duygulandırdı. Ahu Tuğba gibi özel insanları kaybediyoruz. Mekânları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Anjelik Calvin'in Duygusal Açıklamaları

Sanatçının kızı Anjelik Calvin, annesinin ölümünün herkese ibret olması gerektiğini belirterek, "Tek amacım annemin mezarının doğduğu ülkede olmasıydı" dedi.

Bir Sinema Efsanesi Olarak Ahu Tuğba

Ahu Tuğba ile birçok projede yer alan Nuri Alço, onun güzel ve cesur bir insan olduğunu vurguladı. "Her zaman dualarını eksik etmezdi. Çok genç yaşta kaybettik" dedi.

Cenaze namazına katılan sanatçılar arasında Yaşar Alptekin, Meriç Erkan ve Ozan Orhon da yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cenaze işlemlerini üstlendi ve Ahu Tuğba'nın anısına akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak.