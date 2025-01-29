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Alp Eren Özkan, 30 Ocak Perşembe günü kısa programda performans sergileyecek. Katarina Delcamp Akalın ve Berk Akalın çifti ise 31 Ocak Cuma günü ritim dansıyla piste çıkacak.

Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip var!

Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip var!

Şampiyonada erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın ve Berk Akalın çifti Türkiye adına yarışacak.

Türkiye’den üç sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 29 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Estonya 'nın başkenti Tallin'de düzenlenecek. Tondiraba Buz Pisti’nde yapılacak organizasyonda, 35 ülkeden yaklaşık 200 sporcu mücadele edecek.

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