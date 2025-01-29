Türkiye’den üç sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 29 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenecek. Tondiraba Buz Pisti’nde yapılacak organizasyonda, 35 ülkeden yaklaşık 200 sporcu mücadele edecek.
Türkiye'yi temsil edecek sporcular
Şampiyonada erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın ve Berk Akalın çifti Türkiye adına yarışacak.
Piste çıkış tarihleri belirlendi
Alp Eren Özkan, 30 Ocak Perşembe günü kısa programda performans sergileyecek. Katarina Delcamp Akalın ve Berk Akalın çifti ise 31 Ocak Cuma günü ritim dansıyla piste çıkacak.
Kaynak: AA