2024 yılında, Türkiye'nin milli sporcuları uluslararası şampiyonalar ve turnuvalarda büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilerine göre, Türk sporcular 1 Ocak 2024 ile 12 Aralık 2024 arasında toplamda 7 bin 294 madalya kazandı. Bu madalyaların 2 bin 393'ü altın, 2 bin 434'ü gümüş ve 2 bin 467'si bronz oldu.

Paris 2024 olimpiyat ve paralimpik oyunlarında büyük başarı

2024 yılı, Türk sporcuları için tarihi bir yıl oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 100 sporcu ile katılan Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. Paralimpik Oyunlar ise bir başka tarihi başarıya sahne oldu. Türk paralimpik sporcular, 6'sı altın, 10'u gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanarak büyük bir rekora imza attı.

Madalya kazanma başarısında öne çıkan federasyonlar

Türk sporcuların kazandığı madalyalarda öne çıkan federasyonlar arasında Kick Boks Federasyonu ilk sırada yer aldı. Kick boksçular, dünya şampiyonalarında 14 altın madalya ve 57 toplam madalya ile büyük bir başarıya imza atarken, Avrupa şampiyonalarında ise 10 altın madalya ve 43 toplam madalya kazandı. Toplamda 1.702 madalya kazanan kick boksçular, Türkiye'nin en fazla madalya kazanan federasyonu oldu.

Diğer başarılı federasyonlar

Türkiye Tenis Federasyonu sporcuları ise 1.180 madalya ile ikinci sırada yer aldı. Yüzme Federasyonu sporcuları ise 581 madalya ile üçüncü sırada bulunuyor. Diğer öne çıkan federasyonlar ise şöyle sıralandı:

Tekvando : 423 madalya

: 423 madalya Karate : 365 madalya

: 365 madalya Vücut Geliştirme : 265 madalya

: 265 madalya Judo : 254 madalya

: 254 madalya Atletizm : 239 madalya

: 239 madalya Halter: 234 madalya