Bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken, Sinan Akçıl’dan dikkat çeken bir yanıt geldi: “Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum ama neyse...”

Hadise’den Olay Yaratan Açıklama

İbrahim Selim’in sunduğu programa konuk olan Hadise, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Eski bir ilişkisinde yaşadıklarını paylaşan ünlü şarkıcı, isim vermeden Sinan Akçıl’ı işaret ederek şu sözleri kullandı:

“Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım, bir otele gittim. O da peşimden geldi. Ayrılık süreci başlamıştı ama tam olarak ayrılamıyorduk. Telefonunu şarj etmemi istedi. Şarj ederken ‘Her şeyi senkronize etmek ister misin?’ diye bir soru çıktı. Ben de ‘Evet’ dedim. Telefonunda kendisini çektiği aşırı fazla ayna pozları vardı. Sonrasında bir video gördüm ve ilişki o an bitti.”

Bu sözleriyle aldatıldığını açıkça dile getiren Hadise’nin itirafları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sinan Akçıl’dan Yanıt Gecikmedi

Hadise’nin açıklamalarının ardından gözler Sinan Akçıl’a çevrilirken, ünlü şarkıcıdan beklenen yanıt sosyal medya üzerinden geldi. Akçıl, Hadise’nin iddialarını dolaylı yoldan yalanlayarak, “Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Hadise’nin olay yaratan açıklamaları ve Sinan Akçıl’ın yanıtı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Hadise’ye destek verirken, kimileri ise “Eski defterleri açmak gereksiz” yorumunda bulundu.

Hadise’nin gündeme getirdiği iddialar ve Sinan Akçıl’ın yorumu, ünlü ikilinin yıllar sonra bile konuşulmaya devam eden ilişkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.