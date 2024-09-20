Türkiye Tekvando Federasyonu, Türk tekvandosunun duayen isimlerinden Kayhan Aytar’ın 79 yaşında vefat ettiğini açıkladı. Tekvandonun Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Aytar, sporculara ve öğrencilere gösterdiği baba şefkatiyle tanınıyordu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk tekvandosunun kurucularından ve duayen isimlerinden Kayhan Aytar hocamız 79 yaşında vefat etti. Sporculara, öğrencilere, hakemlere ve antrenörlere baba şefkatiyle yaklaşan, iyilik timsali Kayhan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonda birçok görevi üstlenmişti

7. Dan siyah kuşak sahibi olan Kayhan Aytar, milli takım antrenörlüğü ve uluslararası hakemlik görevlerinde bulunmuş, federasyonda da birçok kurulda aktif görev yapmıştı.

Cenazesi, bugün Konya Hacı Veyiszade Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda defnedilecek. Kayhan Aytar'ın vefatı, tekvando camiasında büyük bir üzüntü yarattı.