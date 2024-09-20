Türkiye’de tarımın geleceği, yer altındaki çiftliklerde yeşermeye başladı. Kapalı ortamda yapılan tarım denemeleri, hem çevresel etkileri azaltma hem de verimliliği artırma açısından büyük bir potansiyele sahip.

1. Kapalı ortamda tarım: Yeni nesil tarım yöntemi

İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi artarken, kapalı ortamda tarım (indoor farming) Türkiye’de de gündemde yerini aldı. Bu yöntemde, doğal ışık ve hava koşullarına ihtiyaç duymadan tarımsal ürünler, özel olarak dizayn edilmiş alanlarda yetiştiriliyor. Özellikle şehirlerde yer altı veya kapalı binalarda yapılan tarım, su tasarrufu sağlarken kimyasal kullanımı da minimuma indiriyor.

Avantajlar:

İklim bağımsız tarım: Kapalı alanlarda iklim şartlarına bağlı kalmadan, yılın her dönemi tarım yapılabiliyor.

Daha az su kullanımı: Geleneksel tarıma göre yüzde 90’a varan su tasarrufu sağlanıyor.

Yüksek verim: Daha az alanla daha fazla üretim yapılabiliyor.

2. Türkiye'deki ilk denemeler: Yer altı çiftlikleri

Türkiye’de kapalı ortamda tarım denemeleri, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yer altı alanlarında yapılıyor. İklim kontrolü ve LED ışık teknolojisi kullanılarak yapılan bu tarım, yüksek verimlilik sağlıyor. Yer altındaki bu çiftlikler, gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor ve gelecekte sürdürülebilir tarım yöntemlerinin başında gelmesi bekleniyor.

Öne çıkan projeler:

İstanbul'da Yer Altı Tarımı: Şehrin merkezinde bulunan atıl binalar ve yer altı alanları, modern çiftliklere dönüştürülerek yeşil sebzeler yetiştiriliyor.

Ankara’da Başlayan Denemeler: Kapalı ortamlarda marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeler yetiştirilerek, daha az kaynakla yüksek üretim sağlanıyor.

3. Sürdürülebilir gelecek için kapalı tarımın önemi

Kapalı ortamda tarım, Türkiye'nin gelecekteki tarımsal üretim modelleri açısından kilit bir rol oynayabilir. Su kıtlığı, iklim değişikliği ve toprak verimliliğinin azalması gibi sorunlarla başa çıkmak için bu yenilikçi yöntem, çevresel sürdürülebilirlik sağlarken, aynı zamanda kentlerin gıda ihtiyacını da karşılayabilir.

Uzman görüşleri:

Prof. Dr. Ahmet Demir: "Kapalı ortamda yapılan tarım, özellikle su kaynaklarının azaldığı bölgelerde önemli bir çözüm olabilir."

Ziraat Mühendisi Melis Kaya: "Bu yöntemle üretilen gıdalar, şehirlerde taze ve hızlı bir şekilde tüketiciye ulaşabiliyor."