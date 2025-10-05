Muğla’da ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran, satan ve sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Ortaca ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 13 şüphelinin adresleri belirlendi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 tabanca gövdesi, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek, 212 mermi, 283 fişek, 1 kılıç, 1 bıçak ve 4 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü mahkeme kararıyla tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, operasyonun halkın güvenliğini sağlamak ve ruhsatsız silahların yayılmasını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.