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Öte yandan, Türk Yıldızları'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamındaki ana gösteri uçuşu ise 20 Temmuz'da saat 18.00'de Girne semalarında yapılacak.

Prova uçuşunu, Girne halkı da yakından takip etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen prova uçuşu kapsamında Girne semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'na Binbaşı Hasan Kocabaş liderlik etti.

GİRNE (AA) - Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında prova uçuşu yaptı.

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