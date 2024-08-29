01 Eylül Dünya Barış Günü, Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yunanistan’ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Altınoluk Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde barış mesajları verilecek ve özgün müziğin ünlü ismi Ali Altay sahne alacak.

Edremit ve Midilli’den ortak barış mesajları

Edremit Belediyesi, 01 Eylül Dünya Barış Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Altınoluk Mahallesi’nde düzenlenecek etkinliklerde Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Yunanistan’ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, Türk-Yunan dostluğunu pekiştiren ve dünya barışına vurgu yapan mesajlar verecek. Etkinlikte barış güvercinleri uçurulacak, Ali Altay’ın sahne performansı ile katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak.

Dünya Barış Günü

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Dünya Barış Günü’nün tüm insanlığa barış ve kardeşliğin önemini hatırlatan bir gün olduğunu vurguladı. “İki halk arasında kurulmuş olan dostluk köprüsünün, böyle etkinliklerle daha da sağlam bir hale geleceğine inanıyorum. Midilli'den gelen misafirlerimizle birlikte, dünyada barışın her zaman egemen olmasına dair dileklerimizi paylaşacağız” diyen Ertaş, etkinliklerin barışa katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Dostluk ve barış için bir araya geliyorlar

Etkinlikte, Edremit ve Midilli belediye başkanlarının karşılıklı dostluk mesajları ile Türk-Yunan dostluğu vurgulanacak. Her iki belediye başkanı da ülkeler arasındaki dostluk ve barışın sembolü olan bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, her iki halkın da dostluk köprüsünü sağlamlaştırmaya kararlı olduklarını ifade ettiler.

Ali Altay ve Barış güvercinleri etkinlikte

Etkinlik kapsamında özgün müziğin ünlü ismi Ali Altay, Altınoluk Meydanı’nda sahne alarak barış dolu bir performans sergileyecek. Barış güvercinlerinin uçurulacağı etkinlikte, katılımcılar barışın sembolü olan güvercinlerin özgürlüğe kanat açışını izleyecek.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 01 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Altınoluk Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklere tüm halkı davet etti. Ertaş “Dünya Barış Günü’nde, hep birlikte barış ve kardeşlik içinde bir araya gelelim ve bu anlamlı günü birlikte kutlayalım” diyerek sözlerini tamamladı.