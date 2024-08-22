Suratlı Mehmet Paşa Camisi, İzmir’in Tire ilçesinin Paşa Mahallesi, Suratlı Sokak’ta yer almaktadır. Bu cami, Aydınoğulları Beyliği’nden Suratlı Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış ve adını da bu semtten almıştır.

Suratlı Mehmet Paşa’nın tarihçesi

Suratlı Mehmet Paşa, Gazi Umur Bey’in kızı Hundi Paşa Hatun’un oğludur. Babası ise Emir Ali’dir. Mahalle, Aydınoğulları Beyliği döneminde “Bademye” adı verilen idari yapının bir parçasıydı. Cami, XIV. yüzyıla tarihlenen önemli bir yapıdır.

Mimari özellikler

Suratlı Mehmet Paşa Camisi, 7.20 x 7.20 metre ölçülerinde kare bir plana sahiptir. Caminin üç bölmeli bir son cemaat yeri bulunur ve kubbesi sekizgen bir kaide üzerinde yükselir. Kubbenin geçişi tromplarla sağlanmıştır. Cami, sütun başlıkları devşirme taşlardan yapılmış olup, minaresi doğuda yer almaktadır.

Külliye ve vakıflar

Caminin yanında bir medrese ve hamam da bulunmaktaydı, ancak bu yapılar günümüze ulaşmamıştır. Ayrıca, su yolları gibi çeşitli vakıflar da caminin külliyesine aittir. Evliya Çelebi’nin 1671 yılında yaptığı tanımlamalarda caminin kurşun kubbeli olduğunu ve caminin kuzeybatısında bir hamam bulunduğunu belirtmiştir. Ancak, hamam günümüze sadece duvarlarıyla ulaşabilmiştir, medrese ise tamamen yok olmuştur.

Son durum ve işlevselliği

Caminin kuzeybatısında yer alan çeşme, çeşitli onarımlar geçirmiş olsa da hâlâ işlevini sürdürmektedir. Bu çeşme, caminin tarihi dokusunu yaşatan önemli bir unsurdur.

Ziyaret bilgileri

Suratlı Mehmet Paşa Camisi, tarihi ve mimari açıdan önemli bir yapıdır. Tarihe ilgi duyanlar ve mimari meraklıları için ziyaret edilmesi gereken bir noktadır.

Suratlı Mehmet Paşa Camisi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Suratlı Mehmet Paşa Camisi, İzmir ilinin Tire ilçesinde bulunmaktadır. Spesifik olarak, Paşa Mahallesi, Suratlı Sokak üzerinde yer alır.

Adres: Suratlı Mehmet Paşa Camisi Paşa Mahallesi, Suratlı Sokak Tire, İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri

1. İzmir merkezden:

Kişisel araçla: İzmir şehir merkezinden Tire’ye gitmek için İzmir-Aydın Otoyolu (O-31) veya İzmir-Tire Yolu’nu kullanabilirsiniz. Tire’ye vardıktan sonra, Tire şehir merkezinde Paşa Mahallesi’ne yönelin. Suratlı Sokak’ı takip ederek camiye ulaşabilirsiniz.

Toplu taşıma: İzmir Otogarı’ndan Tire’ye otobüs veya minibüs seferleri bulunmaktadır. Tire’ye ulaştığınızda, şehir merkezine gidip oradan Paşa Mahallesi’ne yürüyerek veya yerel dolmuşlarla camiye ulaşabilirsiniz.



2. Tire merkezden:

Tire merkezinden camiye yürüyerek veya kısa bir dolmuş yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Şehir merkezine yakın konumda bulunan camiye yönlendiren işaretler veya yerel halktan yol tarifi alabilirsiniz.

Notlar:

Cami, Tire’nin tarihi bölgelerinden birinde yer aldığı için, Tire’nin diğer tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmek isteyenler için uygun bir güzergah üzerinde bulunur.

Yerel rehberler veya turistik bilgi noktalarından detaylı yol tarifi ve ulaşım bilgisi alabilirsiniz.