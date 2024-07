Turkcell'in 30. yılı için New York Borsası'nda gongTurkcell, kuruluşunun 30. yıl dönümü vesilesiyle New York Borsası'nda düzenlenen etkinlikte gongu çaldı. Etkinliğe Turkcell'in üst düzey yöneticileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’den (TBMM) temsilciler katıldı.

Turkcell'in 30 yıllık yolculuğu

Turkcell, 1994'te başladığı yolculuğunu New York Borsası'nda gong çalarak kutladı. Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin 24 yıldır New York Borsası'nda işlem gördüğünü ve telekomünikasyon operatörü olarak hem Borsa İstanbul'a hem de New York Borsası'na eş zamanlı kote olan ilk ve tek şirket olduğunu vurguladı. Koç, Turkcell'in sadece bir telekomünikasyon operatörü olmaktan çıktığını, internet sağlayıcılığı, dijital ödeme sistemleri, dijital yayıncılık ve veri merkezi gibi birçok alanda hizmet sunduğunu belirtti.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin 30 yılda 27 milyar dolar yatırım yaptığını ve Türkiye'yi yakın coğrafyanın veri üssü yapma hedefiyle hareket ettiklerini ifade etti. Koç, yeni şirketleri TDC Veri Barındırma Hizmetleri AŞ'nin Türkiye'yi dünyanın önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek için çalıştığını ve bugüne kadar bu alanda 350 milyon doları aşkın yatırım yaptıklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik

Turkcell, enerji ve sürdürülebilirlik stratejilerini de ana odaklarından biri haline getirdi. Koç, Turkcell Enerji şirketi ile yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını ve 2025 sonuna kadar 300 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri kurmayı planladıklarını belirtti. 2026 itibarıyla yeşil enerji kaynaklarından kendi ürettikleri elektrikle toplam elektrik ihtiyacının yüzde 65'ini karşılamayı hedeflediklerini açıkladı. Şirket, 2050'de karbon ayak izi net sıfır olmayı amaçlıyor.

Küresel rekabet ve büyüme

Koç, Turkcell'in dünya çapında rekabetçi bir konum elde etmek için yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti. Şirket, 8 binin üzerinde veri merkeziyle dünya genelinde rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Koç, Turkcell'in sadece ülke ekonomisi için değil, milli menfaatler ve toplumsal hizmetler açısından da stratejik öneme sahip bir kurum olduğunu vurguladı.

New York Borsası'nda kutlama

New York Borsası'ndaki etkinlikte konuşan New York Borsası Başkan Yardımcısı John Tuttle, Turkcell'in 30. yıl dönümünü kutladı. Tuttle, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Genel Müdür Ali Taha Koç'a 30. yıl sertifikası ve hatıra madalyonu takdim etti. Etkinliğin sonunda Turkcell yöneticileri, New York Borsası'nın kapanış gongunu çaldı. Turkcell'in 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Wall Street'teki New York Borsası binasına Türk bayrağı ve Turkcell bayrağı çekildi.