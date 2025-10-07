Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık ele alındı.

Fidan ve Kos, Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları detaylı şekilde ele alındı.

Görüşmenin, iki taraf arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. Kaynaklar, Fidan’ın görüşmede, Türkiye’nin AB ile diyaloğunu geliştirme kararlılığını vurguladığını aktardı. Komiser Kos’un da, AB’nin genişleme politikaları ve bölgesel istikrar konularındaki yaklaşımını paylaştığı bildirildi.