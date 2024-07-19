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4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında sporcular, Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog etabını gerçekleştirdi.

Bursaspor'un FIBA Europe Cup'taki rakipleri belli oldu

Bursaspor'un FIBA Europe Cup'taki rakipleri belli oldu

ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılıyor.

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