Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 26 Eylül'de yapılacak olan Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesinde yeniden başkanlık adaylığını açıkladı. Türk bisiklet sporunun gelişimi ve yenilikçi adımlar atma misyonuyla yola çıkan Müftüoğlu, birlik ve beraberlik içinde bisikleti daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Eski başkanlardan destek

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Müftüoğlu'na Türk bisiklet tarihine damga vuran isimlerden destek geldiği belirtildi. Eski Bisiklet Federasyonu başkanları Ünal Tolun, Ömer Şahin, Yalçın Arslan ve Erol Küçükbakırcı da Emin Müftüoğlu'na destek mektubu ile destek verdiklerini duyurdu.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, "2021 yılında seçimlerde proje olarak hayata geçirmeyi vadettiğimiz pek çok alanda son dört yılda hedeflediğimiz faaliyetleri önemli ölçüde gerçekleştirdik, temellerin sağlam atılması sayesinde kısa dönemde Avrupa ve Balkan Şampiyonaları’nda kürsüde yer alma başarısı gösterdik. Attığımız bu adımlar ve yeni dönemde yapacağımız çalışmalar ile önümüzdeki yıllarda sporcu havuzumuzun ve sportif başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Yeni dönemde kulüplerimizi sayı ve imkanlar yönüyle güçlendirmek önceliğimiz olacak" dedi.