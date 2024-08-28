Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan milli boksörlerle Ankara'da düzenlenen etkinlikte, geleceğe yönelik stratejilerini ve federasyonun hedeflerini paylaştı.

Olimpiyatlarda önemli başarılar

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan milli boksörler, olimpiyat performanslarını ve geleceğe dair planlarını değerlendirdi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Paris Olimpiyatları'nda 101 milli sporcu ile mücadele ettiğini ve toplamda 8 madalya kazandığını hatırlattı. Gözgeç, "Türkiye Boks Federasyonu olarak 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. Bu başarı, ülkenin toplam madalyasının yarısını oluşturuyor. Eğer biz bu madalyaları kazanmasaydık, madalya sıralamasında 100. sıraya gerileyebilirdik" dedi.

2028 hedefleri ve yol haritası

Eyüp Gözgeç, konuşmasının devamında geleceğe dair planlarına değinerek, "Daha önce 2028'de hedeflerimizi belirtmiştik. Şimdi görüyoruz ki önümüzde uzun bir yol var. Yönetim kurulumuzla oturup, bu yolda bizimle birlikte yürüyen arkadaşlarımızla da görüşerek, yarı yolda bırakmamak adına bir karar alacağız" ifadelerini kullandı. Gözgeç'in bu açıklaması, federasyonun 2028 Los Angeles Olimpiyatları için yeni bir yol haritası oluşturacağını işaret ediyor.

Ev sahipliği fırsatı kaçtı

Başkan Eyüp Gözgeç, Türkiye'nin Avrupa Kıta Elemeleri'ne ev sahipliği yapma girişiminden son anda vazgeçilmesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Gözgeç, "Bakan Bey'e, Avrupa Kıta Elemeleri'ni Türkiye'de düzenlemenin bize avantaj sağlayacağını anlattım ve destek aldım. Ancak son anda organizasyondan vazgeçildi. Bu kararla ilgili Spor Bakanımızın bilgilendirilmediğini düşünüyorum" diye konuştu. Gözgeç, ev sahipliğinin Fransa’da düzenlenen elemelerde ne kadar büyük bir avantaj sağladığını da vurguladı.

Sporcuların olimpiyat hayalleri

Etkinlikte konuşan milli boksörler de görüşlerini dile getirdi. Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, “Her zaman altın madalyayı hedefliyoruz. Altın olmadığında üzülüyoruz. Hayalim, tekrar olimpiyatlara katılmak” dedi. Çakıroğlu, Nazım hocasıyla bir süre dinlenip, yeniden olimpiyat hazırlıklarına odaklanacaklarını belirtti. Gümüş madalya sahibi diğer bir milli boksör Hatice Akbaş ise, “Takım olarak Türk boksunun gücünü gösterdiğimize inanıyorum. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yol haritası belirleniyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, geleceğe yönelik planların yönetim kuruluyla birlikte belirleneceğini ve Türk boksunun daha da ileri taşınması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Federasyonun gelecekteki yönetim stratejileri ve hedefleri konusunda net bir karar alınmasının önemine dikkat çeken Gözgeç, "Türkiye Boks Federasyonu olarak, yolumuza nasıl devam edeceğimizi ve hangi adımları atacağımızı en kısa sürede belirleyeceğiz" dedi.