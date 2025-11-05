2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Maç TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak ve 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması, TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak mücadele, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek. Maç, şifresiz olarak izlenebilecek.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
-
Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi
-
Saat: 20.00
-
Yer: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Türkiye, grupta çıktığı dört maçta topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ay-Yıldızlılar, Bulgaristan karşısında galibiyet alarak son maç öncesi avantajını sürdürmeyi hedefliyor.
E Grubu’ndaki son maç ise 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile oynanacak.
TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maç biletlerini genellikle karşılaşmadan yaklaşık bir hafta önce satışa çıkarıyor.
-
Tahmini satış tarihi: Kasım ayının 2. haftası
-
Satış kanalları: TFF resmi web sitesi ve iş birliği yapılan online platformlar
Taraftarlar, bilet satış duyurusunu TFF’nin resmi kanallarından takip edebilir ve online olarak satın alabilir.
BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak TFF’nin geçmiş maç fiyat politikası baz alınabilir:
-
Batı alt ve orta bloklar: 2.500 TL
-
Doğu alt ve orta bloklar: 2.000 TL
-
Kuzey ve güney tribünleri: 900 TL
Kesin fiyatlar, TFF’nin resmi bilet satış duyurusu ile açıklanacak.