Türkiye kanatlı sektörü, Çin’in karantina listesinden çıkarak tavuk ayağı ihracatına yeniden başlamayı bekliyor. Hedef, yılda 75 bin ton tavuk ayağı ihracatıyla ülkeye 200 milyon dolar döviz kazandırmak.

Türkiye’den Çin’e tavuk ayağı ihracatı, 2023 yılında kuş gribi salgını nedeniyle durduruldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan arilik raporuna rağmen ihracatın yeniden başlatılamadığını belirtti.

Girit, “Ülkemizin yıllık 60–75 bin ton tavuk ayağı ihracat kapasitesi bulunmakta. Çin’e doğrudan ihracatla yıllık 200 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırabiliriz” dedi.

Türkiye’nin dolaylı yollardan ihracat yaptığına dikkat çeken Girit, “Tavuk ayakları doğrudan Çin’e ihraç edilemediği için kâr marjı yüzde 50-60 oranında düşüyor. Ortalama ihraç fiyatımız 0,60 USD/kg seviyesinde kaldı. Çin’e doğrudan ihracat başlaması durumunda birim fiyat üç kat artacak” diye konuştu.

Girit, tavuk ayağı ihracatının yanı sıra, kanatlı sektöründeki diğer ürünlerin de Çin’e ihracatının mümkün hale getirilmesinin sektör için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Çin ziyaretinde Türkiye’nin ihracatının yeniden başlaması için girişimlerde bulunduğu hatırlatıldı. Girit, Bakan Yumaklı ve bakanlık bürokratlarının gösterdiği çabaya teşekkür ederek, Çin pazarına doğrudan ihracatın hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından kritik olduğunu söyledi.