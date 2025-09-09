DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda görüşeceğini açıkladı. Heyet, Eş Genel Başkanlar ve MYK üyelerinden oluşacak.

Önceki görüşme

Heyet, Öcalan ile en son 28 Ağustos 2025 tarihinde görüşmüştü. Bu görüşme, TBMM’de kurulan özel komisyon sonrası yapılan ilk temas olarak kayda geçmişti.

Yeni görüşmenin kapsamı

DEM Parti Sözcüsü Doğan’ın açıklamasına göre, heyet önümüzdeki hafta gerçekleştireceği ziyarette Öcalan ile bir araya gelecek. Görüşmenin detayları ve gündemi ise henüz paylaşılmadı.

Heyet yapısı

Ziyarete partinin Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan heyet katılacak.