Washington State University ve Belçika merkezli APIX Biosciences iş birliğiyle geliştirilen yeni süper gıda, polen bulunmayan kovanlarda besin sıkıntısını giderdi. Araştırmacılar, arılara çubuklar halinde yerleştirilen bu özel formül sayesinde temel besinlerin sağlandığını gözlemledi.

Isofukosterol kritik rol oynadı

Araştırmada, polendeki kritik sterol molekülü isofukosterolün arı sağlığı için vazgeçilmez olduğu tespit edildi. Bu molekül, arıların bağışıklığını ve kolonilerin dayanıklılığını artırarak güçlü bir koloninin oluşmasına katkı sağladı.

Küresel gıda güvenliği için adım

Bilim insanları, süper gıdanın özellikle tarım alanlarında tozlaştırıcı arıların korunması ve beslenmesinde önemli bir çözüm sunacağını belirtti. Ürünün 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve küresel gıda güvenliği açısından büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Koloniler yeniden canlandı

Deneme çalışmaları sırasında, besin çubukları sayesinde polen sıkıntısı çeken kovanların canlandığı ve arıların aktif olarak kolonilerini büyüttüğü gözlendi. Bu yöntem, arı kayıplarını azaltarak ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Araştırmacılar, süper gıdanın yalnızca arıları değil, dolaylı olarak tarım verimliliğini de artıracağını vurguladı. Arıların sağlıklı kalmasıyla birlikte meyve ve sebze üretimi de olumlu etkileniyor.