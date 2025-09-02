Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibariyle başlayan üniversite e-kayıt sürecine dair bilgilendirmede bulundu. Özvar, kayıtların 5 Eylül’e kadar süreceğini, e-kayıtların ise 3 Eylül’de sona ereceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar öğrencilere tavsiye verdi

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

Özvar açıklamasında, “Sizleri üniversitelerimizde aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” ifadelerini kullandı.

