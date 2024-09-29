Ekim ayı, Türkiye'nin ekonomi yönetimi için önemli gelişmelere sahne olacak. Bir dizi veri açıklaması ve önemli sunumlarla dolu olan bu ay, ekonomik gidişat üzerinde etkili olabilecek verileri de barındırıyor.

Dış ticaret ve enflasyon verileri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Ekim'de eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Geçen ay Türkiye, 22 milyar 48 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatını gerçekleştirmişti.

Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim’de açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası konuları ele alınacak.

İşsizlik ve sanayi üretimi verileri

10 Ekim’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksi açıklanacak. Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 8,8 olarak kaydedilmişti. Ayrıca, sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 3,9’luk bir azalma yaşandığı belirtiliyor.

Ödemeler dengesi ve bütçe gelişmeleri

Merkez Bankası, 11 Ekim’de ödemeler dengesi verilerini paylaşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 15 Ekim’de eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını duyuracak.

Ekim ayının sonlarında TÜİK, 3. çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak. Geçen yılın aynı dönemine göre turizm geliri yüzde 11,8 artış göstermişti.

Meclis'te bütçe maratonu başlayacak

Bakanlıkların 2025 yılı bütçesine ilişkin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bütçenin ekimde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Meclisteki bütçe görüşmeleri yıl sonuna kadar sürecek.

Ekonomik raporlar ve Merkez Bankası toplantıları

TCMB Başkanı Karahan, 8 Kasım’da yılın son enflasyon raporunu açıklayacak. Ayrıca, Merkez Bankası'nın 29 Kasım’da Finansal İstikrar Raporu’nu paylaşması bekleniyor. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verileri de 29 Kasım’da açıklanacak.

Piyasa oyuncularının dikkatle takip edeceği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi ise 17 Ekim, 21 Kasım ve 26 Aralık olarak belirlendi.