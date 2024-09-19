Türkiye Elma Ihracatında Rekor Kırdı 321 Milyon Dolar Ihracat

Türkiye, yıllık 5 milyon tonluk elma üretimiyle hem iç pazarda tüketimi destekliyor hem de dünya çapında ihracat başarısını artırıyor. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde elma ve elma suyu ihracatında büyük bir artış kaydedildi.

Elmada rekolte ve ihracat artışı

Türkiye, 2023-2024 hasat sezonunda elma ihracatında gözle görülür bir büyüme yaşadı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, 2024’ün ilk 8 ayında elma suyu ihracatının %33 artışla 181 milyon dolara, taze elma ihracatının ise %21 artışla 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Bu dönemde toplam elma ve elma suyu ihracatı %27 artarak 321 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Uçak, Hindistan, Irak, ve Rusya gibi önemli pazarların ihracattaki etkisine dikkat çekti. Hindistan, 53 milyon dolarlık elma ihracatı ile en büyük pazar olurken, Irak 38 milyon dolarla ikinci, Rusya ise 18 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri zirvede

Elma suyu ihracatında ise Amerika Birleşik Devletleri 96 milyon dolarlık taleple Türkiye’nin en büyük alıcısı oldu. İkinci sırada 16 milyon dolarla Hollanda, üçüncü sırada ise 7 milyon dolarla İtalya yer aldı. Elma ve elma suyu ihracatında 2024 sonu için hedeflenen toplam ihracat rakamı ise 500 milyon dolar olarak belirlendi. 2025 yılında bu rakamın 550 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin elma üretimi

Dünyada elma üretimi tahmini 78 milyon ton seviyesindeyken, Türkiye 4.8 milyon tonluk üretimle Çin ve ABD’nin ardından üçüncü sırada geliyor. Ülkenin elma üretiminde lider ili ise Isparta, yıllık 1.2 milyon tonluk üretimiyle dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye’de yaklaşık 60 milyon dikili elma ağacı bulunuyor.

İhracatta büyüme ve gelecek hedefleri

Türkiye, dünya elma pazarında rekabet gücünü artırmaya devam ederken, 2024 yılının tamamında 500 milyon dolarlık ihracat hedefini aşmak için çalışmalarına hız veriyor. Başkan Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2025 yılı için 550 milyon dolarlık bir hedef belirlediğini ve bu yönde pazarlama faaliyetlerini genişleteceklerini vurguladı.