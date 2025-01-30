İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı "GÜRZ-43" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edilirken, çok sayıda silah ve patlayıcı madde de ele geçirildi.

16 ilde dev operasyon!

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona dair detayları paylaştı. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılan operasyonlarda, teröristlerin sakladığı çeşitli silah ve patlayıcılar imha edilerek, teröristlerin lojistik destek sağladığı inler tek tek tespit edilip yok edildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Operasyon sırasında, teröristlerin kullanmak üzere hazırladığı ve çeşitli saldırılar için depoladığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Elde edilenler arasında:

5 kg patlayıcı madde,

1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

24 adet el bombası,

4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,

2 adet RPG-7 roketatar silahı,

1 adet M16 piyade tüfeği,

1 adet bombaatar,

86 adet roketatar mühimmatı,

8 adet EYP düzeneği,

5 adet dürbün,

8.903 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat yer aldı.

Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyon, terör örgütünün faaliyet alanlarını daraltmaya yönelik büyük bir darbe niteliği taşıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini belirterek, güvenlik güçlerinin kararlılıkla terörle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.