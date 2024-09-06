İlk yarıda eşitlik

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Thomas'ın 37. dakikada attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

İkinci yarıda pozisyonlar

İkinci yarıda da gol olmadı. Türkiye'den Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın fırsatları değerlendirilmedi. Galler ise Wilson'ın şutunda etkili olamadı.

Montella'nın 14. maçı

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde 14. maçına çıktı. Önceki 5 maçta galibiyet elde edemeyen Türkiye, bu kez de Galler ile berabere kaldı.

Yenilikler kadroda

Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu ilk kez kadroya dahil oldu. Emirhan, 90. dakikada oyuna girerek ilk milli maçına çıktı.

Galler’in yeni teknik direktörü

Galler'in yeni teknik direktörü Craig Bellamy, Türkiye karşısında ilk maçına çıktı.