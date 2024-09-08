İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyon 411 bin 916 aracın kontrol edildiğini ve 432 bin 299 araç veya sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

432 bin 299 araca cezai işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu süre zarfında toplam 2 milyon 411 bin 916 araç denetimden geçirildi. Denetimlerde mevzuata aykırı olarak araçlarına sesli ve ışıklı uyarı sistemleri (çakar) takan 220 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca hız ihlali yapan 117 bin 687, araç muayenesini zamanında yaptırmayan 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 935, ehliyetsiz araç kullanan 15 bin 475 sürücüye işlem uygulandı. Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 araç sahibi de ceza aldı. Toplamda 432 bin 299 araç ve sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı işlem yapıldı.

Yerlikaya: "Trafik kurallarına harfiyen uyalım"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarındaki rolüne dikkat çekti. Yerlikaya, "2024’ün ilk 8 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 36’sı aşırı hız nedeniyle gerçekleşmiştir. Bu durumla etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde emniyet kemeri kullanılmaması, kazaların sonuçlarını ağırlaştırmaktadır. Emniyet kemeri kullanımı, can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azaltıyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi her yolculukta mutlaka takalım" ifadelerini kullandı.