Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.
TFF’den Gazze kararı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi önemli bir karar aldı.
Maç günü ve saati: Kocaeli Stadyumu, saat 21.45
Bağış kararı: Maçtan elde edilecek tribün gelirleri Gazze halkına bağışlanacak.
TFF tarafından yapılan açıklamada, insanlık dramı yaşayan Gazze halkına destek amacıyla tribün gelirlerinin bağışlanacağı belirtilirken, tüm taraftarlar da maça tek ses, tek yürek olarak destek vermeye davet edildi.
Türkiye-Gürcistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu kapsamında gerçekleşiyor.
TFF’nin bağış kararı, sporun toplumsal dayanışma ve yardımlaşma boyutunu ön plana çıkarıyor.