Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen Dr. İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanmasına rağmen henüz görevine başlamadı. Ataması 9 Eylül’de yapılan Bilgen, 15 gün içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak görevine başlaması gerektiği halde bu süreyi geçirdi.

Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Bilgen’in, belirtilen süre içerisinde herhangi bir başvuru yapmadığı öğrenildi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve güzellik yarışmasındaki başarısıyla dikkat çeken Bilgen’in, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne en geç iki ay içinde bir mazeret dilekçesi vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, 6 ayda bir düzenlenen bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılma hakkı bulunacak.

Yayladere, 1650 rakımıyla Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük üçüncü ilçesi olarak dikkat çekiyor. 2 bin 304 nüfusa sahip bu ilçede sağlık hizmetlerinin aksamaması için Bilgen’in görevine bir an önce başlaması bekleniyor.

İdil Bilgen’in atandığı göreve başlamaması, kamuoyunda merak uyandırırken, ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.