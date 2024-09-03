Türk alternatif rock müziğinin sevilen grubu Yaşlı Amca, hayranlarıyla buluşmak için sahnelere geri dönüyor. Grup, 18 Ekim 2024 Cuma günü, saat 22:00’de İzmir’in popüler etkinlik mekânlarından Hangout PSM’de unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor.

Etkileyici Performanslar ve Enerjik Atmosfer

Yaşlı Amca, sahne performanslarıyla tanınan ve her konserinde dinleyicilere enerji dolu anlar yaşatan bir grup olarak biliniyor. Grubun müzik dünyasında kendine has bir yer edinmesinde etkileyici şarkı sözleri ve güçlü melodileri büyük rol oynuyor. “Kapat Biraz” ve “Beni Severmiş O” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Yaşlı Amca, bu konserde de en sevilen parçalarını seslendirecek.