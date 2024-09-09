A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda’yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Türkiye'nin üstün oyunu ve etkili ataklarıyla şekillendi.

Maçta öne çıkan anlar

Maçın başlama düdüğünün ardından, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu, takımımızı öne geçiren golü kaydetti. İzlanda'nın tecrübeli futbolcusu Palsson ise 36. dakikada eşitliği sağladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 52. dakikada tekrar öne geçti. Eren Elmalı'nın pasında, Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş, topu ağlarla buluşturdu.

59. dakikada ise İrfan Can Kahveci'nin pasıyla tekrar sahneye çıkan Kerem, bir gol daha atmak üzereyken VAR kararıyla ofsayt nedeniyle golü iptal edildi.

73. dakikada Arda Güler'in güzel pasıyla Umut Nayir'in şutunun az farkla auta gitmesi, A Milli Takım'ın baskısını sürdürmesine engel olmadı. 88. dakikada Arda Güler'in şık ara pasını değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, maçtaki üçüncü golünü kaydetti.

Hakemler ve Takım Kadroları

Maçın hakemleri Enea Jorgji, Denis Rexha ve Ridiger Cokaj olarak görev yaptı.

Türkiye Kadrosu: Mert Günok, Merih Demiral, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 73), Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk. 45), İsmail Yüksek (Kaan Ayhan dk. 87), İrfan Can Kahveci (Kenan Yıldız dk. 73), Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir (Okay Yokuşlu dk. 81).

İzlanda Kadrosu: Rafn Valdimarsson, Hjörtur Hermannsson, Daniel Gretarsson, Victor Palsson (Valgeir Fridriksson dk. 58), Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson (Orri Steinn Oskarsson dk. 58), Jon Thorsteinsson (Arnor Traustason dk. 58), Kolbeinn Finnsson, Mikael Anderson (Willum Willumsson dk. 45), Andri Gudjohnsen.

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 2, 52 ve 88) (Türkiye), Palsson (İzlanda).

Sarı Kartlar: Gretarsson, Thordarson (İzlanda), İrfan Can Kahveci.