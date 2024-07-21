Türkiye'nin birçok bölgesinde aşırı sıcaklar devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerde günlerdir 40°C'nin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle nemin etkisiyle daha da bunaltıcı hale geliyor. Habertürk'ten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in verdiği bilgilere göre, bu sıcak hava dalgalarını artık çok daha ciddiye almalıyız.

Sıcak hava dalgalarını ciddiye almalıyız

2024 yazı, Türkiye'nin dört bir yanında rekor sıcaklıklarla geçiyor. Özellikle İstanbul’da bağıl nemin etkisiyle 25°C kuru termometre sıcaklığını 37-38°C olarak hissediyoruz. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu durumun 1990’lı yıllara göre daha ölümcül ve etkisi gelecek mevsimlere kadar uzanan, canlı hayatını olumsuz etkileyen meteorolojik olaylar olduğunu belirtiyor.

İstanbul yağmurla buluşacak

Ancak bu sıcak hava dalgası 23 Temmuz Salı günü itibarıyla bir değişim gösterecek. Salı günü Trakya, İstanbul, Sakarya ve Bolu çevrelerinde yaz yağmurları bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Edirne çevresinde kuvvetli yağışlar görülebilir. Açık hava planı olanların hava tahminlerini pazartesiden itibaren yakından takip etmeleri önemli.

Hafta ortasında serinlik geliyor

Beklenen serinlik, Batı Akdeniz’de oluşan bir siklonun etkisiyle Türkiye’ye doğru ilerleyecek. İstanbul’da hafta ortasında sıcaklıklar 29-30°C’ye düşecek. Ankara’da ise sıcaklıklar 35°C’den 32°C’ye, Temmuz’un son günlerinde ise 29-30°C’ye gerileyebilir. Ankara’da yaşayanlar, bu yazın en sıcak yazlardan biri olduğunu hissediyor.

Nüfusun yoğun yaşadığı merkezlerde alarm durumu

Yaz mevsimlerinde bunaltıcı günler ve yoğun hissedilen su buharı normaldir. Ancak bu yaz, özellikle batı, iç ve güney bölgelerde ferahlama fırsatı sunmadı. Nüfusun yoğun yaşadığı merkezlerde ciddi bir sıcak hava alarmı var. Marmara başta olmak üzere Türkiye genelinde hafta ortasında serinlik bekleniyor. Ancak güney bölgelerde sıcaklıklar İzmir ila Antalya’da 35-38°C, hissedilen sıcaklıklar ise 45-48°C seviyelerinde kalmaya devam edecek.

Sağlığınızı korumak için önlemler

Bu aşırı sıcak günlerde sağlığımızı korumak için mümkün olduğunca gölgede kalmalı, bol su içmeli ve tüm canlıların suya ihtiyaç duyduğunu unutmamalıyız. Faaliyetleri yavaşlatarak bu günleri sağlıklı geçirmeye özen göstermeliyiz.