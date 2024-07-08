Hollanda merkezli sanal özel ağ (VPN) servisi Surfshark, Türkiye'nin kişisel veri sızıntısına en çok maruz kalan 19. ülke olduğunu açıkladı. Surfshark'ın resmi internet sitesinde yayınlanan raporda, Türkiye'de yaşayan insan sayısından daha fazla ihlale rastlandığı belirtildi.

Kişisel Veri İhlalinde Büyük Artış

Surfshark'ın verilerine göre, Türkiye'de 2004-2024 yılları arasında 107.138.741 kez kişisel veri ihlali yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" başlıklı, 2022 tarihli çalışmasına göre, 85.279.553 kişinin yaşadığı ülkede bu kadar yüksek ihlal sayısına ulaşılması dikkat çekiyor. Raporda, sadece 2024 yılının ilk ayında 974.225 ihlalin kayıtlara geçtiği belirtildi.

2024'ün Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde, 2023'ün Ekim-Aralık aylarındaki son çeyreğine kıyasla kişisel veri ihlalinde %631'lik artış yaşandığı ve ortalama 100.000 kişide 48.454 ihlal görüldüğü vurgulandı.

Önemli Veri İhlalleri

Türkiye'de yakın dönemde büyük çaplı veri ihlalleri yaşandı. Ocak 2020'de Zoosk'ta 684.138, Haziran 2020'de Wattpad'de 18.240.847 ve Mayıs 2023'te CraftRise'da 2.411.223 kişisel veri ihlali kayıtlara geçti. Bu örnekler, Türkiye'nin kişisel veri ihlalinde 19'uncu sırada olmasına katkıda bulundu.

Küresel Durum

Surfshark'ın verileri, tek bir e-posta ile birden fazla uygulamaya, sayfaya veya foruma kaydolan bir kişinin birden fazla ihlale maruz kalabileceğini gösteriyor. 2004-2024 yılları arasında dünya genelinde 17.2 milyar kişisel veri ihlali kaydedildi. Bu, tek bir e-posta adresinin üç kez ihlale maruz kalabileceğini düşündürüyor.

Kişisel veri ihlali listesinin ilk sırasında 3.44 milyar ihlalle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ikinci sırada 2.42 milyar ihlalle Rusya ve üçüncü sırada 1.08 milyar ihlalle Çin bulunuyor. Listenin en altında ise Fransa'nın Karayipler'deki özerk toprağı Saint Barthelemy adası yer alıyor. 2009'daki sayımda nüfusunun 7.448 olduğu adada, 2004-2024 yılları arasında 9.586 kişisel veri ihlali yaşandı.

Nüfus-İhlal oranlaması düşünüldüğünde, listenin 231'inci basamağında bulunan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC - Kuzey Kore) ön plana çıkıyor. 2018'deki sayıma göre 25.549.604 insanın yaşadığı ülkede bugüne dek sadece 86.538 kişisel veri ihlali yapıldığı düşünülüyor.