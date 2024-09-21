Prof. Dr. Ergin Çiftçi, mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışı ve Covid-19'un yayılma hızını vurguladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Çiftçi, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuk hastanelerinde Covid-19 vakalarında belirgin bir artış yaşandığını açıkladı. Yapılan testlerde, hastaneye başvuran çocukların yaklaşık yüzde 60'ının Covid-19 pozitif çıktığı kaydedildi.

Artan vakalar ve zatürre riski

Prof. Dr. Çiftçi, son bir ayda solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışın endişe verici olduğunu ifade etti. “Aileler genellikle çocuklarını gribal şikayetlerle getiriyor; ancak yapılan testler, hastaların önemli bir kısmında Covid-19 tespit ediyor” dedi. Zatürre riskine de dikkat çeken Çiftçi, “Covid-19 nedeniyle altta yatan hastalığı bulunan çocuklarda bozulma ve zatürre klinik tabloları görüyoruz. Yatan hastalarımız var, ancak genel olarak ağır hastalık tablosuyla karşılaşmıyoruz” diye ekledi.

Korunma yöntemleri

Prof. Dr. Çiftçi, Covid-19’un bulaşıcılığına dikkat çekerek, maske takmanın ve hijyen kurallarına uymanın önemine vurgu yaptı. “Aileler, çocuklarını grip şikayetleriyle hastaneye getiriyor, ama testler Covid-19 pozitif çıkıyor. Grip salgını Aralık ayının başında başlasa da, şu an yaşananlar Covid-19 kaynaklı” dedi.

“Korunma yöntemleri hala geçerli. Hasta olanlarla aramızda mesafe bırakmak, elleri sık sık yıkamak ve kalabalık ortamlarda maske takmak hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.